Campo sostitutivo E’ ancora un rebus

Si costruisce la Fermi, e si demolisce il campo Turri, ma c’è ancora l’incognita su quale sarà il nuovo campo dello Scandicci. La società guidata dal presidente Rorandelli, aveva puntato tutto su San Giusto, partecipando insieme al San Giusto calcio al bando per la gestione di questo impianto. Le buste sono state aperte il 5 luglio scorso; sappiamo che era presente un’altra offerta. Ma in un mese o quasi di attesa, ancora i tecnici comunali non hanno chiuso la procedura con l’aggiudicazione dell’impianto. Su questo bando ci sono gli occhi di tanti, vedremo quale sarà l’esito e soprattutto quali saranno le conseguenze.