Campo di Marte, i residenti contro i nuovi interventi: palloncini dove sorgerà l’area commerciale

I palloncini appesi a Campo di Marte

Firenze, 11 marzo 2023 – Una lunga fila di palloncini colorati, dal giardino di Campo di Marte fino a viale Paoli, come una volteggiante ringhiera sospesa. Questa è stata l’iniziativa del comitato dei cittadini del rione Vitabilità, che racchiude più di 1500 persone, contrarie alla “cementificazione” della zona. Stamattina, sabato 11 marzo, si sono riuniti in tanti sotto la curva Fiesole, durante il consueto mercato del sabato pomeriggio, per incontrarsi e affrontare il tema del rinnovamento di Campo di Marte, e hanno deciso di rendere più colorata tutta l’area.

I palloncini, infatti, dovevano far capire quanto sarà vasta la zona interessata dalla nuova zona ricettiva che nascerà dopo il restyling del Franchi, tanto criticata dai residenti, affezionati all’attuale conformazione del loro quartiere. “Volevamo far capire quanto sarà grande la nuova zona – dice Francesca Marrazza, fondatrice del comitato Vitabilità –, con palazzi alti più di 14 metri. I palloncini poi li abbiamo regalati ai bambini, perchè la nostra battaglia è per loro. Vogliamo lasciargli una Firenze migliore”.