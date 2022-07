Campo di Marte, ecco come diventerà l'area intorno allo stadio

Firenze, 16 luglio 2022 - Per completare il progetto di rigenerazione che modificherà l’assetto della porzione Nord della campana di Campo di Marte formata dai viali Paoli e Fanti, serviranno due anni dall’avvio dei lavori, previsto all’inizio del 2024. Mentre i lavori per lo stadio saranno completati in due anni e mezzo: il tempo minimo necessario se la Fiorentina deciderà di giocare le gare casalinghe in un altro stadio, dal campionato 2023-2024. Servirà un investimento da 70 milioni di euro per la realizzazione del progetto di riqualificazione che sarà affidato ai privati tramite un avviso pubblico: un project financing o una concessione di suolo pubblico per valorizzazione dell’area. Ancora la formula non è stata decisa. La Fiorentina non si è sbilanciata, pur mostrando interesse per lo stadio. I due procedimenti: restyling del Franchi e riqualificazione del Campo di Marte procederanno paralleli ma saranno distinti, anche per proteggere la ristrutturazione del Franchi, legata ai tempi del Pnrr (da concludersi entro il 2026 per non perdere i finanziamenti), da eventuali ritardi del completamento del parco sotto al quale sorgeranno servizi, attività sportive, negozi, uffici. E’ previsto anche un albergo nel complesso della rigenerazione dell’area di circa 26 ettari, facendone un tassello fondamentale non solo della riqualificazione dello stadio Franchi, ma di tutta la città. Quali sono le novità? Dagli studi trasportistici effettuati, il tram dovrebbe portare allo stadio nelle giornate di partita o di eventi circa 18mila persone, se si somma a chi arriva con lo scooter, a chi va in bici, ai pedoni, a chi prende il treno e ai circa 3.700 posti auto complessivi che saranno creati, per i residenti il calvario dovrebbe attenuarsi. Ieri in Palazzo Vecchio è stato presentato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dal sindaco Dario Nardella, dall’associate director di Arup David Hirsh, dall’architetto Mario Cucinella ...