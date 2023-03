Campo da calcio e pista rinnovati Festa grande allo stadio di Reggello

di Manuela Plastina

Con un giro di pista e una partita amichevole, lo stadio di Reggello si presenta a cittadini e atleti nella sua rinnovata veste: l’inaugurazione ufficiale della nuova pista di atletica e del rifacimento del campo da calcio sarà sabato alle 16.

Si tratta di un lavoro molto atteso per un centro sportivo apprezzato e punto di riferimento da sempre del territorio che ora, sottolinea l’assessore allo sport Priscilla Del Sala, "diventa un’eccellenza: le nostre società sportive possono vantare di avere un impianto moderno a beneficio dei nostri ragazzi, che nello sport trovano un luogo di sana aggregazione, socializzazione e crescita personale. Ma organizzando eventi sportivi di spessore, avrà avere ricadute positive sul territorio per le attività, la ricettività e il turismo". Alcuni eventi di carattere regionale, annuncia, è già in calendario. Il progetto originario risale al 2017, anche se fra pandemia e bandi, i lavori sono potuti cominciare solo qualche tempo fa permettendo appunto di rinnovare il campo da calcio e di realizzare ex novo la pista di atletica.

Accanto allo stadio, ricorda ancora Del Sala, "c’è il palazzetto dello sport per il basket, i campi da tennis, la piscina. Rinnovando anche l’area del calcio e con la nuova pista, abbiamo una cittadella di promozione dello sport e dei suoi valori".

L’intervento sullo stadio è stato realizzato con un finanziamento da 600 mila di cui 450 mila regionali nel bando "Sport e periferie". Sono stati risistemati anche gli spogliatoi e i servizi igienici con l’abbattimento delle barriere architettoniche. Al taglio del nastro parteciperanno, oltre al sindaco Piero Giunti e ai rappresentanti dell’amministrazione, anche le società S. S. D. Resco Reggello 1909 e Gruppo Podisti Resco 1909 A.S.D che poi inaugureranno ufficialmente campo e pista con i loro atleti all’opera.