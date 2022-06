Campionato di giornalismo, le premiazioni: il trionfo della Guicciardini

Firenze, 6 giugno 2022 - Una bellissima festa, finalmente di nuovo insieme, in presenza. Gran finale stamattina al teatro Puccini per la 20esima edizione del Campionato di giornalismo organizzato da La Nazione. 18 le scuole che in questi mesi hanno animato la sfida a colpi di inchieste giornalistiche. Un gioco che è soprattutto una palestra di educazione civica, per imparare a capire il valore delle notizie e misurarsi con l’informazione. Anche quest’anno il Campionato - che coinvolge oltre 550 scuole tra Toscana, Umbria e la provincia di La Spezia - ha avuto importanti partner: il Consiglio regionale toscano, il Comune di Firenze, l’Ufficio scolastico regionale, la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Conad Nord Ovest, l’Autorità idrica toscana, Rekeep, Publiacqua e Fondazione Collodi.

Trionfatori di quest’edizione, i ragazzi della Guicciardini, che sulle note di ‘Mille’ hanno ricevuto in premio un bellissimo tablet. Medaglia d’argento per la scuola Mazzanti e di bronzo per la Pescetti di Sesto Fiorentino. E poi i tantissimi premi speciali, messi in palio dai compagni di viaggio di questa grande corale avventura. La Pestalozzi ha conquistato quello per la miglior vignetta, mentre il super click è andato alla Cavalcanti di Sesto, che ha surclassato tutti per quanto riguarda i like conquistati. Ancora, premio Green al comprensivo di Pelago, e premi Ait, Publiacqua e Fondazione Collodi alla Barsanti. Conad ha premiato la Granacci di Bagno a Ripoli ed il comprensivo di Firenzuola. Riconoscimento Publiacqua alla Poliziano, mentre al comprensivo di Incisa quello messo in palio da Rekeep.

Tanti infine i premi ex aequo: alla Puccini, alla San Lorenzo alle Rose di Impruneta, alla Paoli di Signa, alla Spinelli di Scandicci, alla Piero della Francesca, alla Pertini di Scandicci ed agli Scolopi. Gli studenti si sono alternati sul palco per raccogliere i loro meritatissimi applausi durante la spumeggiante cerimonia condotta da Gaetano Gennai. I ragazzi battono le mani al ritmo delle hit del momento, in primis Sangiovanni con le sue ‘Farfalle’ e sventolano le copie de La Nazione offerte in omaggio: dopo due anni di restrizioni, un piccolo grande assaggio di ‘gita’. “Spero possiate recuperare i momenti perduti a causa del Covid anche attraverso piccole iniziative come questa - ha detto la direttrice, Agnese Pini -. Non era scontato, lo scorso autunno, essere qui oggi, tutti insieme. La pandemia picchiava ancora duro. E le incertezze per voi giovani erano sempre tante, troppe. Essere qui è anche un debito di riconoscenza nei vostri confronti, per quello che vi abbiamo tolto, a volte forse con troppa leggerezza”.

Oltre alla nostra direttrice Pini, c’erano la responsabile della cronaca di Firenze de La Nazione Cristina Privitera, il governatore Eugenio Giani, il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, l’assessore Sara Funaro, Roberto Curtolo per l’Usr, il presidente della Fondazione Spadolini, Cosimo Ceccuti, il presidente di Fondazione CariFirenze Luigi Salvadori, il direttore generale Autorità Idrica Toscana, Alessandro Mazzei, la consigliera di Publiacqua Eva Carrai, Franco Marinoni, presidente Confcommercio Toscana e Martina Venni per Confesercenti. Ancora, per Conad del Tirreno Simone Giannoni e Daniele Paolillo e, per la Fondazione Collodi, Adele Tasselli. “Che bello vedervi, pur se ancora con la mascherina - le parole di Giani -. La vostra vivacità è il segnale più bello di ripresa. Ricordatevi che, in un Paese, il livello di civiltà si misura dalla libertà della stampa. Informatevi per crescere con le vostre idee. Ben venga la tecnologia, ma è impagabile l’opportunità di riflessione e di approfondimento concessa dalla carta stampata”.