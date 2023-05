Campionato di giornalismo della provincia di Firenze: il primo premio va alla Cavalcanti di Sesto

Firenze, 16 maggio 2023 - E’ la Cavalcanti di Sesto Fiorentino la trionfatrice della ventunesima edizione del Campionato di giornalismo de La Nazione. La classe terza B dell’istituto si è guadagnata il posto più alto sul podio con una bellissima inchiesta sulla disabilità. Medaglia d’argento per la seconda B della Piero della Francesca di Firenze e terzo posto per la seconda E della Italo Calvino, sempre del capoluogo.

Un tifo da stadio intervallato dalle hit più amate dai giovanissimi ha scaldato stamani il teatro Puccini, che ha ospitato la cerimonia di premiazione di un’edizione da record: 52 le classi iscritte, tra quarta e quinta primaria e secondaria di primo grado, per un totale di oltre mille alunni partecipanti.

In questi mesi, i cronisti in classe hanno affrontato moltissimi temi di attualità, dalla difesa dell’ambiente al volontariato, dalla valorizzazione dei quartieri al confronto tra le diverse generazioni. È una vera e propria palestra di educazione civica il Campionato di giornalismo, organizzato dal nostro quotidiano insieme a sempre più partner d’eccezione: Conad Nord Ovest, Autolinee Toscane, Fratres, Anbi Toscana, Ait-Autorità idrica Toscana, Cispel, Comitato Promotore celebrazioni pucciniane (sponsor regionali) e, per Firenze, Fondazione Cr Firenze, Publiacqua, Comune di Firenze, Fondazione Carlo Collodi, Rekeep. Ancora, Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confartigianato, Lions Club Bargello, Lions Club Ponte Vecchio, Rotary club Firenze, Rotary Club Firenze Est, Rotaract Firenze Sud e Ant-Associazione Nazionale Tumori.

Per la giuria di Cronisti in classe – composta, oltre che dalla direttrice del nostro giornale Agnese Pini, dai professori Cosimo Ceccuti, Rodolfo Cigliana e Sandro Rogari – è stato davvero complicato stilare una classifica.

“Ci vorrebbe un unico grandissimo podio per mettervi tutti al primo posto - ha detto Luigi Caroppo, vicedirettore de La Nazione -. Siamo orgogliosi come gruppo editoriale di aver lanciato un’iniziativa che va avanti da ben 21 anni. Si tratta di un bel progetto di cittadinanza attiva con cui cerchiamo di contribuire a far crescere cittadini consapevoli”. “Che emozione vedere così tanti ragazzi - ha aggiunto Erika Pontini, capo della cronaca di Firenze -. Con questo progetto vogliamo dimostrarvi che abbiamo fiducia in voi. Avete preparato delle inchieste molto ben fatte, evidenziando temi di grandissima profondità sociale. Per noi cronisti, il vostro sguardo sulla realtà è prezioso”.

Alla cerimonia conclusiva hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, le assessore Alessandra Nardini per la Regione e Sara Funaro per il Comune, il prefetto Francesca Ferrandino, il direttore generale Fondazione CR Firenze Gabriele Gori e la vicepresidente di Confindustria Firenze Azzurra Morelli.

Ancora, Roberta Attisano dell’Usr, Chiara Filippi per Rekeep, il presidente regionale Anbi Marco Bottino e Simone Martini della fondazione Ant Toscana. Per Conad Nord Ovest, i soci fiorentini Andrea Amoroso e Pierfilippo Piombini. Per Autolinee Toscane, Marzio Fatucchi, responsabile comunicazione, per Fratres il presidente provinciale Claudio Zecchi. E poi il direttore generale Ait Alessandro Mazzei, il presidente Cispel Nicola Pertini e, per Publiacqua, Eva Carrai.

È proprio grazie agli sponsor che anche quest’anno sono state premiate moltissime classi. Per il consiglio regionale della Regione Toscana, riconoscimenti per la scuola Santa Marta e per la primaria Pertini. E poi doppio premio speciale, Cispel e Cna, per la San Giuseppe, premio speciale La Nazione al comprensivo Ghandi ed alla scuola Santa Marta. Ha vinto il riconoscimento Rotaract la Florence Bilingual School Firenze. E poi la Botticelli (premio fondazione Collodi e menzione dell’Usr), la De Filippo (Conad), Papini (premio la Nazione).

Premio speciale Publiacqua e targa del nostro quotidiano ai ragazzi dell’associazione Trisomia 21, che hanno creato un’ottima pagina sulle regole d’oro per salvaguardare l’ambiente.

Proseguiamo con la Spinelli di Scandicci e, ancora, la Florence Bilingual (Conad).

Il premio del Comune di Firenze è stato vinto dagli alunni della seconda D della Beato Angelico, che con la loro pagina sul parco di San Donato hanno dimostrato particolare attaccamento al quartiere. Palazzo Vecchio insieme a Confindustria ha poi premiato la prima A della Masaccio. Ancora, riconoscimenti per l’Ottone Rosai (Comune di Firenze e fondazione Collodi), per l’Arrighetto da Settimello di Calenzano (Fratres), per la San Lorenzo Le Rose di Impruneta (Rekeep), la Dante Alighieri di Incisa (Rekeep e Cispel), la Barsanti di Firenze e, poi, la scuola di Settimello.

La gioia è palpabile ed i ragazzi lo dimostrano coi loro sorrisi e battendo le mani a ritmo. C’è chi ha vinto una gita scolastica, chi un pc con stampante, chi una GoPro. E poi tanti libri e piccoli gadget.

Ma proseguiamo coi vincitori, perchè è giusto citare tutti quanti. Cispel ha premiato la Marchesi di Calenzano, Ait la Don Milani. Ancora, premi per la Brogi di Sesto, per la Machiavelli, la Dante Alighieri, l’istituto Padre Guido Alfani. Doppio premio per la Poliziano: riconoscimento Anbi Toscana e Confesercenti. La fondazione Ant ha premiato l’istituto Aldani e la scuola Paoli. Ancora, sul palco la Cavalcanti, la Spinelli, la Da Vinci di Lastra, la Puccini di Firenze e la Bechi. Premio superclick infine per la Pescetti di Sesto, risultata la più votata sul web, seguita dalla Beato Angelico.