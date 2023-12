Campionati italiani di nuoto, brilla l’Hydron Sport. Ben venticinque atleti da Campi a Riccione

Brilla la "stella" di Hidron Sport ai Campionati italiani Open di nuoto che si sono disputati a Riccione. Appuntamento al quale la compagine campigiana si è distinta per il numero di atleti presenti (nove quelli qualificati, 25 i nuotatori in gara) a conferma della bontà del lavoro. La stagione non è iniziata da molto. Ma questo non ha impedito a Hidron Sport di conquistare il suo miglior risultato storico, posizionandosi tra le formazioni di spicco nel panorama nazionale. Tredici le finali raggiunte: due le medaglie conquistate dalle donne, quelle di Lucrezia Domina che ha vinto la finale B sia nei 200 che nei 400 metri stile libero, stabilendo altrettanti record personali con i tempi di 2.01.1 e 4.15.70. Passando ai maschi, Alessandro Tredici ha conquistato il bronzo nei 200 misti con il tempo di 2.00.98. Bronzo anche per Samuele Martelli, a medaglia nei 400 misti con il nuovo record personale di 4.18.90.