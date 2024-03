Campino in piazza Medaglie d’oro. Uno spazio in più per i giovanissimi. Taglio del nastro con Antognoni Inaugurato nuovo campetto da calcio in erba sintetica a piazza Medaglie d'oro, Rifredi. Presenze istituzionali e comunitarie, tra cui Giancarlo Antognoni. Auser e Polisportiva Novoli coinvolte.