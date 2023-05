Campi Voto tra urne e famiglia Ma l’affluenza non decolla

Tra famiglia e seggi, con un pensiero particolare alle mamme. La domenica elettorale campigiana è scivolata via senza particolari sussulti – anche se sui social qualcuno ha ‘ricordato’ indicazioni di voto -, forse perché sotto sotto, tutti (o quasi), sono consapevoli che servirà un’ulteriore chiamata alle urne per stabilire il nuovo sindaco di Campi.

L’ex, invece, l’onorevole Emiliano Fossi ha votato nella sua Campi, alla scuola di via Prunaia, ricordando che "votare è il più bell’esercizio di democrazia". Il candidato del Pd, Leonardo Fabbri, prima del rito del voto – al seggio 16 della scuola Garibaldi – si è fermato, come tutte le domeniche, a prendere un caffè al bar e poi di corsa con il figlio alla partita di basket.

Il civico Riccardo Nucciotti si è presentato al seggio 35 di via Ombrone insieme al babbo e alla mamma (a cui ha fatto una dedica speciale), poi pranzo con gli amici delle sue due liste con cui ha trascorso il resto della giornata stando tra la gente. Gli altri tre candidati a sindaco non sono residenti a Campi ma comunque hanno trascorso la giornata in città, in giro per i seggi. Il candidato del centrodestra Paolo Gandola si è fatto vedere insieme a due mamme, per lui "speciali": Debora Conti e Simonetta Filippini. Il candidato della sinistra e del M5S, Andrea Tagliaferri, dopo un compleanno in famiglia, ha raggiunto il comitato elettorale, quindi tour nelle varie sezioni elettorali.

Anche Antonio Montelatici, candidato del centrosinistra, si è fatto tutti e 39 i seggi, dopo aver partecipato alla messa del mattino. E i campigiani cosa hanno fatto? La maggior parte ha scelto di restare a casa o comunque di non andare alle urne: alle 23 l’affluenza era al 42,09% (nel 2018 il 51,42% ma si votava solo in un giorno). Stavolta invece, si può votare anche oggi, dalle 7 alle 15. Poi scatteranno le operazioni di scrutinio.

Barbara Berti