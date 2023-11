Campi, riaprono le scuole. Tornano i pulmini e le gite. Ma tre nidi ancora inagibili

Riaperte tutte da oggi le scuole di Campi. Mancano all’appello, per problemi tecnici, l’asilo nido Agnoletti, che resterà chiuso fino al 17 novembre compreso, e due asili nido privati. Ma, a due settimane dall’alluvione che ha sconvolto il territorio, è comunque un segnale importante. Lo ribadisce la vicesindaca con delega alla Pubblica istruzione Federica Petti, che sottolinea il lavoro svolto per tornare quanto prima alla normalità almeno dal punto di vista didattico: "La scuola rappresenta un presidio importante e fra le nostre priorità c’era anche quella di ripristinare il prima possibile la situazione in modo che i bambini potessero tornare in classe, in un luogo ’protetto’ dopo tutto quello che hanno passato negli ultimi giorni".

Da oggi, quindi, la campanella tornerà a suonare regolarmente. "Nel plessi rimasti coinvolti dall’alluvione – aggiunge - sono stati effettuati dai tecnici e dalle ditte specializzate lavori di ripristino e messa in sicurezza degli spazi interni ed esterni degli edifici, sanificazione delle intere strutture, interventi di imbiancatura, ricostruzione e recupero degli elementi danneggiati. Tutto questo è stato possibile grazie a un lavoro costante e per il quale desidero ringraziare le ditte incaricate che non si sono mai tirate indietro e sono intervenute con grande disponibilità". Oltre alla mensa che ha ripreso servizio regolare da ieri, tornano attivi i servizi di trasporto scolastico e il pre e post scuola. "Vista la situazione di emergenza – dice il sindaco Andrea Tagliaferri – potrebbero sussistere dei ritardi alle fermate dello scuolabus. Qualora i bambini arrivassero a scuola dopo che le lezioni sono iniziate, saranno giustificati. Si raccomanda al tempo stesso i cittadini di limitare l’uso delle auto per non ostacolare gli interventi sul territorio". Da lunedì, inoltre, riprenderanno le uscite didattiche. In tema di solidarietà, invece, c’è da sottolineare la raccolta di materiale didattico a favore degli alunni delle famiglie rimaste alluvionate a cui hanno già aderito le scuole di Sesto Fiorentino, Flc Cgil, una libreria di Barberino di Mugello e alla quale si è unito anche l’assessorato guidato da Federica Petti. "Ci sono alunni che con l’alluvione hanno perso tutto – spiega - per questo, chi vorrà, tutti i giorni dalle 10 alle 19 potrà lasciare quaderni, astucci, zaini (per il momento non libri di testo) sotto il Comune. Lunedì prossimo consegnerò tutto il materiale ai presidi degli Istituti comprensivi che lo distribuiranno alle famiglie che ne hanno realmente necessità". Da segnalare, infine, una serie di assemblee pubbliche di confronto fra amministrazione e cittadinanza: la prima sarà domenica 19 novembre alle 16 nel salone parrocchiale della Chiesa del Sacro Cuore.