Campi, resa dei conti. I cittadini furiosi. Il Comune attacca: "Saremo parte civile"

La rabbia dei cittadini, ma anche quella dell’amministrazione comunale. Una rabbia sorda di chi ha perso tutto ma che, con il passare dei minuti, il sindaco Andrea Tagliaferri è riuscito a contenere arrivando quasi a condividere una linea comune con i tantissimi presenti. In più di 500 hanno gremito il salone parrocchiale della chiesa del Sacro Cuore, in una delle zone più colpite dalla piena, nella prima delle cinque assemblee pubbliche che il Comune ha voluto organizzare per confrontarsi con i cittadini. E se la prima parte, quella della ricostruzione dell’accaduto, è servita per sfogare la gente arrabbiata per non essere stata avvertita la notte del disastro, con almeno un paio di tentativi di faccia a faccia ravvicinati tenuti comunque a distanza dalla polizia municipale, sono state soprattutto due le affermazioni urlate da Tagliaferri che hanno unito la sala.

"Il Comune è pronto a costituirsi parte civile, se dai rilievi in corso emergerà che c’è stato un danno arginale" e, quasi sospinto da alcuni degli interventi, che "il Comune di Campi negli ultimi dieci anni non ha fatto niente per mettere ulteriormente in sicurezza il muro di contenimento della Marina". Lì dove è stata l’origine del male, una rottura che ha riversato sul territorio oltre 2 milioni di metri cubi d’acqua.

Nel primo caso una frecciata alla Sovrintendenza che "ha dato un parere negativo a un progetto del 2006 di messa in sicurezza dell’argine", un’altra ai due precedenti mandati a guida Pd. Anche perché ogni tentativo di non calcare troppo la mano contro chi ha amministrato il Comune prima dell’attuale giunta era andato vano: "Sarebbe stato troppo facile venire qui e attaccare chi ci ha preceduto, ma non lo voglio fare", aveva detto poco prima Tagliaferri. Ma poi, di fronte all’incalzare della gente, il tappo è saltato e probabilmente ha contribuito a far calmare un po’ gli animi.

Ma l’assemblea è servita anche per spiegare cosa è successo "in quelle drammatiche 48 ore" e fare un confronto con la precedente alluvione del 1991, "quando la pioggia fu diluita in cinque giorni, e ci fu il tempo di avvertire la popolazione, mentre oggi la situazione è precipitata in tre ore ed è stato impossibile, soprattutto per l’insufficienza di uomini e mezzi a disposizione, avvertire tutti nei tempi necessari". Tante le testimonianze, fra cui quella di Francesca D’Ortenzio, avvocato, una delle fondatrici di un Comitato degli alluvionati: "Vogliamo creare una linea comune in modo che nessuno resti indietro". Parole che hanno trovato il riscontro positivo del sindaco che ha annunciato che da oggi "sarà attivo in Comune, dalle 9 alle 18, un ufficio a cui rivolgersi per la compilazione dei moduli necessari per ottenere i rimborsi".