Campi, nuovi cartelli di segnaletica con errori, "Citata da Dante nel XXXII dell'Inferno"

"Cambiano le amministrazioni, ma tutto resta immutato: nessuno sa, nessuno vede, nessuno controlla. E i cittadini pagano. In questi giorni a Campi, sono stati installati nuovi cartelli di segnaletica del Parco agricolo della Piana ma ci sono dei macroscopici errori, a partire dal canto sbagliato della Divina Commedia", afferma il consigliere comunale d’opposizione Paolo Gandola che spiega: "Nel grande pannello dedicato alla città installato in piazza Dante si legge testualmente che la città di Campi sia stata "Citata da Dante nel XXXII dell’inferno" ma quel canto, non c’entra nulla con Campi facendo riferimento unicamente alla valle del Bisenzio".

B.B.