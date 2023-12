Campi Natalizi, conto alla rovescia

Torna l’appuntamento, durante le vacanze natalizie, con i Campi Natalizi "MuFiS ON AIR" in programma, il 3, 4 e 5 gennaio, in occasione di "S-Passo al Museo" della Regione Toscana cui tutti i musei aderenti al circuito EduMusei, come il Museo del Figurino storico calenzanese, sono chiamati a partecipare. Tra le mura del castello medievale di Calenzano tre giorni in collaborazione con l’associazione ModART-Model Area Toscana, l’associazione Historiaedita e il GLA-Gruppo Ludico Aglianese, dalle 8,30 alle 16,30, in cui i partecipanti potranno scoprire il mondo del modellismo, del reenactement-rievocazioni storiche e l’uso dei figurini nei tavoli da gioco. Costo giornaliero 25 euro per ciascun iscritto, i campi sono rivolti a bambini dai 6 ai 12 anni per un massimo di 15 partecipanti, info e iscrizioni a [email protected]. Per i possessori di carta socio Coop sconto del 10% sulla tariffa giornaliera.