Campi Lions Italia e Campo Toscana Incontro con l’assessora Giuliani Settanta ragazzi da tutto il mondo

L’assessora Maria Federica Giuliani ha incontrato due giorni fa alla biblioteca delle Oblate, i partecipanti ai Campi Lions Italia e Campo Toscana. In tutto 70 ragazzi di età compresa tra i 16 ed i 20 anni provenienti da ogni parte del mondo con i rispettivi accompagnatori, ai quali l’associazione Lions Club International offre ospitalità gratuita per 15 giorni. Il programma ‘Campi e scambi giovanili’ (YCE) è presente in tutto il mondo ed è pensato per i giovani di età compresa tra i 15 e i 22 anni per aiutarli a far crescere e mantenere relazioni internazionali, promuovendo la conoscenza delle altre culture e la pace internazionale.