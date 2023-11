Campi già fragile. E dite che il clima non c’entra?

Pontini

Poi c’è il resto da mettere in bilancio. Le ferite inferte agli sfollati, alle vittime, non hanno prezzo. Il dolore non si misura con un numero e, proprio per questo, a volte viene lasciato ai margini. A ricordarlo, ce ne fosse bisogno, ci sono le immagini. Come quella di Riccardo Germogli: un’anziana messa in salvo sul gommone dei vigili del fuoco che sbatte in faccia al mondo quanto di terribile può causare un errore o la sottovalutazione di un fenomeno naturale. In quel volto contratto c’è il dolore di una comunità. Che è costretta a scappare da casa oppure che resta senza i beni di prima necessità. Compresa la corrente, come a Gaza. In Italia si è fuggiti già alla furia del terremoto, alle trombe d’aria, financo ai ghiacciai. Ma di fronte all’ennesima prova di forza della natura non ci si venga a dire che il cambiamento climatico non c’entra nulla. Anche stavolta che gli analisti ritengono il fronte temporalesco tra Campi e Prato del tutto ‘imprevedibile’, secondo i modelli di previsioni tradizionali e, a dir loro, ‘rarissimo’. C’è da chiedersi perché milioni di investimenti nel Consorzio di bonifica, milioni di soldi spesi nelle manutenzioni non abbiamo evitato il disastro. L’Arno ha retto perché la bomba d’acqua ha scaricato a valle di Firenze e negli anni sono stati fatti i lavori sulle casse di espansione e alla diga di Bilancino. Il Bisenzio invece ha tracimato: il reticolo minore non ce l’ha fatta a contenere quella massa idrica. Ma Campi è un territorio fragile, va ricordato. Non sarà un caso se, secondo L’Ispra, la cittadina è la terza in Toscana per consumo di suolo (nel 2021-2022 l’incremento è stato di 8 ettari) e, insieme, è tra i comuni al 100% a rischio frane, dice il Centro studi per il cambiamento climatico. Tradotto: si continua a costruire nonostante i rischi.

Quindi, che fare? Se il mondo cambia - ed è colpa nostra - deve cambiare anche la programmazione e la prevenzione. Che è quella cosa che se la metti in pratica nessuno si accorgerebbe perché è impossibile avere il riscontro positivo di una calamità naturale. La prevenzione non crea consenso, ma se non si attua, politicamente parlando, crea dissenso e, può portare a una catastrofe. Insomma non siamo attrezzati agli eventi estremi che non costituiscono più eccezioni. Se il mondo ha preso una piega diversa, e una toppa non ce l’abbiamo messa sul clima, dobbiamo uniformarci. In particolare chi deve prendersi cura della nostra terra.