Campi estivi a Fiesole per i bambini a fine mese: scopri i tesori!

Tornano i campi estivi ai Musei di Fiesole organizzati dal Comune con la Fondazione Primo Conti. La partecipazione è gratuita per i bambini 4-11 anni residenti a Fiesole o con un genitore che lavora nel territorio comunale. I laboratori si tengono dal 28 agosto all’8 settembre e prevedono giochi e attività alla scoperta del territorio e della sua storia, a contatto con la natura nell’area archeologica e i tesori conservati museali. I campi si terranno dal lunedì al venerdì, 8.30-13 e si articolano in due turni: dal 28 al primo settembre in programma il laboratorio "Il fuoco che trasforma", per bambini 7-11 anni, che prende spunto dalla mostra del pittore Fernado Farulli in corso nella Sala Costantini del Museo Archeologico. Per i nati invece dal 2017 al 2019 dal 4 all‘8 settembre sono previste attività tattili dal titolo "I colori del mondo". L’iscrizione on-line sul sito dei musei di Fiesole. Informazioni: 346.2773070.

D.G.