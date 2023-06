Campi Ecco la giunta Tagliaferri La presidenza del consiglio a FdI

Un presidente del consiglio di centrodestra per la maggioranza di sinistra e grillina del sindaco Andrea Tagliaferri: ad Antonio Montelatici (foto) – candidato sindaco per Fratelli d’Italia e la civica Campi Domani – va la seconda carica cittadina dopo il sindaco stesso. Un’elezione che ha subito acceso gli animi del consiglio comunale. Leonardo Fabbri del Pd commenta così: "Era proprio utile dare una ulteriore rappresentanza al centrodestra, tanto a livello nazionale è poco rappresentato". Nel nome di "una città frammentata dall’esito" delle urne, dal passato comune all’opposizione (quando a governare era la giunta Fossi), la nuova maggioranza di Campi propone di eleggere presidente un consigliere di centrodestra. E, ovviamente, spuntano i nomi di Antonio Montelatici (Fratelli d’Italia e civiche) e Paolo Gandola (leader di Impegno vero e sostenuto da Lega e Forza Italia, più altre civiche). Alla prima votazione segreta (dove serve la maggioranza assoluta) niente di fatto, ma alla seconda Montelatici si prende la poltrona con 16 voti, contro i 2 di Gandola e i 6 di Antonella Greco del Pd. Il vicepresidente, invece, resta alla maggioranza che sceglie Ernesto D’Agati dei 5 Stelle. Il Consiglio arriva al termine di una giornata – ieri - in cui il sindaco, a Villa Rucellai (che vuole lasciare entro settembre), aveva presentato la nuova giunta (già annunciata ai simpatizzanti la sera precedente). Assessori: Federica Petti (vicesindaca con deleghe all’istruzione e cultura); Davide Baldazzi (sport); Lorenzo Ballerini (sociale, casa, immigrazione e buona occupazione); Giulia Della Giovampaola (bilancio, enti e partecipate, trasparenza, rifiuti); Tommaso Landi (lavori pubblici); Daniele Matteini (viabilità, economia di vicinato, commercio); Simona Pizzirusso (partecipazione e ambiente). Il sindaco si tiene urbanistica, organizzazione e risorse umane e polizia municipale.

Barbara Berti