Campi, è psicosi da alluvione. Tam tam sui social e auto al sicuro

Piove. E fra i campigiani torna la paura dell’alluvione. In una giornata, quella di ieri, caratterizzata dall’allerta meteo arancione e con la ferita provocata da acqua e fango ancora aperta, la gente ha passato un’intera giornata a interrogarsi. E a interrogare. Con i social a farla da padroni, dove video, immagini e parole sulle condizioni dei fiumi hanno riportato tutti ai drammatici giorni di inizio novembre. La paura era iniziata a salire lunedì scorso, quando la Regione ha annunciato, per l’indomani, l’allerta meteo arancione. Da lì in poi è stato un crescendo di ansia e timori, al punto che in tanti, memori di quanto successo, hanno portato le loro auto in quelli che sono i punti più rialzati delle varie circonvallazioni. In particolare nel tratto che va da via Palagetta a San Donnino. Lungo la ex circonvallazione sud, invece, due di queste sono rimaste seriamente danneggiate a causa di un incidente che si è verificato sulla carreggiata.

Subito attivata la Sala operativa della Protezione civile: "I livelli dei fiumi e le condizioni degli argini – ha scritto l’amministrazione comunale sulla propria pagina Facebook - sono costantemente monitorati e gli operatori della protezione civile sono attivi sul territorio". Tutto questo dopo una notte, quella fra lunedì e martedì, di pioggia intensa, che ha preoccupato ancora di più i campigiani."Non è possibile – questo invece uno dei commenti più ricorrenti - che ogni volta che piove dobbiamo avere paura. Ma non potete studiare il modo di far defluire l’acqua?". Intorno a mezzogiorno il Bisenzio a San Piero a Ponti ha fatto registrare quattro metri di altezza, il livello massimo raggiunto per poi iniziare a scendere. Un po’ di fiducia in più si è registrata all’ora di pranzo, quando il Consorzio di bonifica Medio Valdarno ha confermato che "i livelli dei corsi d’acqua sono stabili o in calo, ma molti degli impianti stanno continuando a pompare sotto i controlli del personale tecnico ed operativo che è sul territorio". Parole che, tuttavia, non hanno tranquillizzato i cittadini che per tutta la giornata hanno continuato a cercare ulteriori sicurezze, non solo sui social. Con due certezze, che continuava a piovere e fra la gente la paura è ancora tanta. E oggi è di nuovo allerta meteo, anche se gialla.