Campi, è polemica sulla commissione speciale sull’alluvione

Appena nata e già nel mirino dell’opposizione. E’ la Commissione consiliare speciale temporanea sull’alluvione nel cui merito entra Roberto Valerio, capogruppo di FdI. "La percezione che ho avuto – spiega - è che la maggioranza non fosse così tanto convinta di istituirla". Valerio, fra l’altro, è stato bruciato sul filo di lana per la vicepresidenza che, con voto a scrutinio segreto, è andata ad Antonella Greco (Italia Viva). "L’opposizione – aggiunge - è nell’angolo visto che la presidenza è nelle mani della maggioranza, facendo così venire meno una prassi che demanda a un rappresentante delle opposizioni la conduzione delle commissioni di controllo, garanzia e di inchiesta/speciali. Forse hanno timore di accertare fatti e responsabilità. Senza contare che alcuni gruppi di opposizione sono rimasti fuori e non hanno un proprio rappresentante, con un ruolo attivo, all’interno della commissione". Poi la stoccata finale: "La colpa è dei cambiamenti climatici è stato detto da più parti: con questa narrazione riduttiva, tutti i Comuni alluvionati vengono raccolti in un unico fascio, ma sappiamo benissimo che non è così perché ogni territorio ha la sua storia e la sua configurazione idrografica e orografica: sarà compito della commissione, quindi, chiarire cosa è successo, cosa è stato fatto prima del 2 novembre e cosa è stato fatto durante e soprattutto quello che si sta facendo e si farà per scongiurare altri disastri simili a Campi".

Pier Francesco Nesti