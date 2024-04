Campi e il tunnel segreto ’Bonifiche troppo vecchie’

"La scoperta del tunnel sotto l’argine del Marina testimonia la storia della bonifica in quella zona, ma anche la vetustà del sistema arginale e la necessità di riadattarlo alle moderne urbanizzazioni. E i costi, come dimostra l’elenco presentato al commissario per l’emergenza, Eugenio Giani, sono importanti: ben 270 milioni di lavori". Marco Bottino, presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, fa il punto sul "passaggio" sotterraneo scoperto a Campi Bisenzio, come ha raccontato ieri La Nazione, e individuato come possibile concausa dell’alluvione. "La provincia di Firenze ha una storia idraulica molto lunga – spiega – trattandosi di un’antica piana alluvionale, liberata dalle acque e tuttora mantenuta libera grazie alle opere realizzate dall’uomo. Questa lunga storia spiega perché si possano trovare opere che sfuggono anche alle mappe degli enti pubblici. Dal punto di vista tecnico, la Piana si può dividere in reticolo (acque alte) e canali di bonifica in senso proprio (acque basse) concentrati nella Piana fin dai primi del ’900. Dopo i diffusi eventi alluvionali dei primi anni ’90 gli investimenti per una maggiore sicurezza idraulica sono stati tanti, con nuove casse di espansione e la realizzazione di impianti idrovori o di paratoie per la gestione, il sollevamento e lo scolo meccanizzato delle acque. Investimenti che, solo nella Piana, hanno superato, già prima dell’alluvione, i 50 milioni di euro". Tante le opere presenti in provincia di Firenze, spesso poco visibili perché collocate ai margini della zone periferiche. Si va dalle porte vinciane di San Donnino (che impediscono al Bisenzio in piena di ‘risalire’ nel canale delle acqua alte) alle casse di espansione di Castelletti, sull’Ombrone; dall’impianto della Viaccia con le sue pompe idrovore, fino a quello sul fosso di Piano, che permette di riversare l’acqua nel Bisenzio, a Signa, quando il fiume non riesce più a riceverla naturalmente.

Importanti anche gli interventi sugli argini, spesso purtroppo inadeguati ai grandi eventi meteo, come hanno dimostrato il Bisenzio nel 1991 e nel 2023 oltre che il Marina, sempre lo scorso novembre. "Già prima dell’alluvione – prosegue Bottino - stavamo investendo circa 14 milioni di euro in rifacimenti arginali e speriamo di continuare con risorse post-alluvione per completare il piano di maggiore sicurezza idraulica del torrente. Fondamentale è però trovare ogni occasione urbanistica ed economica per creare nuovi spazi per la laminazione delle piene, per nuove casse di espansione (come quella del Mensola a Firenze, progettata e realizzata in poco più di due anni per circa 11 milioni di euro e 18 ettari di parco) e sistemi per trattenere le acque a monte, come le bocche tarate presenti sul torrente Ema a Capannuccia, sul Vingone e sul Soglia a monte di Scandicci. In questo senso va la buona notizia di due nuove casse in arrivo sull’Ema così come previsto dal piano generale di riduzione rischio idraulico dell’Autorità di Distretto".