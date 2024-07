Campi Bisenzio, dopo l’alluvione apre la nuova sede del consultorio familiare

Campi Bisenzio (Firenze), 18 luglio 2024 – Lunedì 15 luglio ha aperto la nuova sede del Consultorio Familiare in via de' Bruni a Campi Bisenzio, dopo che la precedente sede di via Rossini era stata resa inagibile dall'alluvione del novembre 2023. Il servizio sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 19 e il sabato dalle ore 08.00 alle 14. Nel nuovo Consultorio si svolgeranno tutte le attività previste dal servizio: visite ostetrico-ginecologiche; consulenze, informazioni e sostegno rispetto alla procreazione responsabile, compresa la prescrizione di presidi farmaceutici e di accertamenti diagnostici, il sostegno e la certificazione per l'interruzione volontaria di gravidanza e la gestione di tutte le tematiche inerenti gli aspetti della salute riproduttiva della donna (sterilità, menopausa, attività di screening e prevenzione oncologica).

Particolare attenzione è dedicata alla tutela della gravidanza con visite, consulenze e informazioni a sostegno dell’intero percorso nascita, dalla visita preconcezionale fino al primo anno di vita del bambino. La consegna del libretto di gravidanza rappresenta un vero e proprio momento di orientamento del percorso nascita, che prevede anche la possibilità di essere seguita dalle ostetriche in caso di gravidanze fisiologiche. Infine il Consultorio organizzerà specifici incontri formativi/informativi con genitori, ragazzi/e, insegnanti degli istituti comprensivi del territorio, medici di medicina generale e pediatri di famiglia.

A settembre infine si completerà la dotazione dei servizi presenti con l’apertura del Consultorio giovani rivolto ad adolescenti e giovani di età compresa tra i 13 e i 25 anni. Inoltre il nuovo Consultorio sarà dotato di un front office amministrativo attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 (dal mese di ottobre sarà aperto anche un pomeriggio alla settimana), su appuntamento e con accesso diretto per le istanze amministrative per cui non è prevista la prenotazione (es. iscrizione nuovi nati, istanze maternità anticipata, richieste di fornitura ausili, richieste di rimborsi per ticket non dovuti, richieste attestati di esenzione per patologie/condizione/invalidità, rinnovo e duplicato tessere sanitarie).

Non sarà per il momento attivo il servizio Cup ma per prenotare il servizio viene comunque garantito dai canali digitali, tramite l'APP prenotasanita e tramite tutte le farmacie dell'ambito comunale. Maurizio Costanzo