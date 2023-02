Campi Bisenzio, container a fuoco in via Petrarca

Firenze, 15 febbraio 2023 – Intervento dei vigili del fuoco stanotte a Campi Bisenzio. Per cause in via di accertamento, un container è andato a fuoco in via Francesco Petrarca.

L’incendio è divampato intorno alle 02 di notte. Sul posto sono intervenuti due automezzi e sette unità dei vigili del fuoco del comando di Firenze. Dopo tre ore di intervento, le fiamme sono state spente. E l’intervento dei vigili del fuoco è terminato intorno alle ore 05.

Dentro al container andato a fuoco c’era un muletto e materiali vari