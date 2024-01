Fischi e contestazioni all’assemblea con gli alluvionati di Campi Bisenzio

Campi Bisenzio (Firenze), 27 gennaio 2024 – Accesa contestazione questa mattina a Campi Bisenzio, dove si è tenuto un incontro pubblico per fare il punto sui danni dell'alluvione e le relative richieste di risarcimento. A distanza di ormai tre mesi da quel 2 novembre non esiste una stima ufficiale delle persone "sfollate" ma secondo i comitati locali sono non meno di 250 coloro che devono vivere in alloggi di comodo o che comunque hanno il proprio appartamento pressoché inabitabile.

"Il 2 novembre è un evento estremo ma non più raro. A fronte dei cambiamenti climatici, tutta la pianificazione che noi abbiamo sempre fatto non basta più", ha replicato l'assessore regionale all'Ambiente e Protezione Civile, Monia Monni, ai tanti che hanno fischiato e manifestato in vario modo la propria frustrazione all'interno e all'esterno del Teatro Carlo Monni.

"Dovete considerare – ha continuato Monni - che in Toscana ci sono da gestire qualcosa come 46 mila chilometri di reticolo minore".