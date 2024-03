Campi Bisenzio, al via gli interventi all’acquedotto con fondi Pnrr

Firenze, 11 marzo 2024 - Partiti i lavori di rinnovo della rete idrica a Campi Bisenzio, in via dei Confini nella zona di Capalle, realizzati con fondi del Pnrr. Lo rende noto l'Amministrazione comunale. Un intervento strategico e necessario, spiega una nota, per sostituire una condotta ormai datata e che negli ultimi anni ha più volte presentato criticità e provocato disagi per i cittadini.

I lavori si concluderanno entro luglio e prevedono la sostituzione della rete idrica in via dei Confini, per un totale di 570 metri e il rifacimento degli allacci idrici a servizio di abitazioni e esercizi commerciali (circa 80). Il nuovo tratto di acquedotto in ghisa sferoidale andrà a sostituire le due attuali condotte di distribuzione in cemento-amianto, che verranno messe fuori servizio ad ultimazione dei lavori. L'intervento si inserisce all'interno di un più ampio progetto di efficientamento del sistema acquedottistico per la riduzione delle perdite idriche. Il quadro economico dell'intervento ammonta ad 1 milione di euro.

"Grazie ai finanziamenti del Pnrr, nonché alla capacità della nostra azienda di metterli a terra - sottolinea il presidente di Publiacqua Nicola Perini -, stiamo portando avanti un profondo rinnovamento del sistema acquedottistico di 12 Comuni del territorio dove l'azienda gestisce il servizio. Su Campi Bisenzio i finanziamenti europei ci consentono di attuare un intervento atteso dai cittadini e dall'amministrazione comunale con l'obiettivo di mettere in sicurezza e migliorare ulteriormente un servizio strategico e fondamentale come quello idrico".

"Comprendiamo e ci scusiamo per il notevole disagio arrecati dai lavori in via dei Confini - spiega il sindaco Andrea Tagliaferri - ma l'intervento che Publiacqua sta effettuando sulla rete idrica è un lavoro importante finalizzato a risolvere un problema annoso legato alla messa in sicurezza e al miglioramento del servizio idrico della zona. Mi preme sottolineare che questi lavori sono altresì necessari per prevenire interventi futuri dovuti a rotture e conseguenti chiusure per i lavori di ripristino. Ringrazio i cittadini per la comprensione e la cooperazione durante questo importante intervento".