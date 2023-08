Campi Bisenzio, al culmine della lite dà fuoco all’appartamento. Due arresti

Campi Bisenzio (Firenze), 20 agosto 2023 – Notte di caos a Campi, in via Castronella: poco dopo mezzanotte i carabinieri del Radiomobile di Signa sono stati costretti a intervenire per una furiosa lite fra due giovani marocchini, 25 e 27 anni, già noti alle forze dell’ordine.

I motivi della lite non sono noti, ma quel che è certo è che i due sono venuti alle mani. Ma il peggio doveva ancora arrivare: il 25enne, in preda a una totale agitazione, ha appiccato il fuoco al materasso della camera da letto provocando l’incendio dell’appartamento, dichiarato poi inagibile dai vigili del fuoco di Calenzano e Firenze Ovest, intervenuti per spegnere le fiamme.

I militari hanno arrestato i due protagonisti della vicenda. Le accuse a vario titolo sono incendio doloso, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. Il 25enne aveva con sé sedici dosi di cocaina e 12 grammi di hashish. dopo l’arresto i due sono stati portati a Sollicciano.