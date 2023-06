Campi, 2 giorni di sport per promuovere l'inclusione e la diversità

Due giorni di sport e divertimento. Ma soprattutto di condivisione di valori che con lo sport hanno un legame imprescindibile. Si svolgerà domani e domenica 2 luglio, al Tennis Club 2M, di via Barberinese, la quarta edizione del Torneo doppio H integrato di tennis a cui partecipano ben sedici coppie formate da un tennista in carrozzina e un tennista normodotato. Un fine settimana reso possibile grazie al contributo del Comune e di numerosi sponsor che porterà a Campi atleti provenienti da tutta Italia fra cui anche il campione italiano paralimpico Fabrizio Mazzei. Un torneo che, come spiegano gli organizzatori, si pone "l’obiettivo di promuovere l’inclusione e sensibilizzare la comunità sui bisogni e le capacità delle persone con disabilità. Sarà un’occasione straordinaria per persone di diverse abilità di mettersi alla prova, promuovendo l’uguaglianza, la diversità e la solidarietà".