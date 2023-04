Campagna politica sull’area ex Gkn e i suoi lavoratori

"L’area dell’ex Gkn deve restare industriale, no a possibili speculazioni immobiliari. Perciò lancio un appello agli altri candidati sindaco: firmiamo un patto in cui ci impegniamo a non cambiare mai la destinazione d’uso dell’area". La proposta arriva dal candidato sindaco Leonardo Fabbri (foto) per stoppare fin d’ora ogni possibile tentativo di speculazione sull’area ex Gkn. L’iniziativa scatena però una querelle a suon di comunicati e contro-comunicati con il ‘rivale’ di centrodestra Antonio Montelatici, polemica su cui poi sono intervenuti anche altri candidati. Secondo Fabbri, "se quell’area sarà spogliata della sua destinazione industriale sarà una sconfitta. Gli appetiti speculativi ci sono, non giriamoci intorno: vanno fermati subito". Lapidaria la replica di Montelatici: "Se Fabbri è a conoscenza di tentativi di speculazione in atto, abbia il coraggio di parlare apertamente. In caso contrario di speculazione ce ne sarebbe solo una: quella del candidato Fabbri alla ricerca di visibilità". L’esponente del Pd non ci sta e rilancia: "Ma la destra sta con i lavoratori o con gli speculatori?" ricordando che "per capire che l’area ex Gkn possa far gola a immobiliaristi senza scrupoli - dice Fabbri - non serve essere esperti di urbanistica. Basta volere bene a Campi". Dal canto suo, Montelatici rincara: "Non serve nessun patto o nessuna norma specifica: basta limitarsi a non approvare in futuro una variante per cambiare l’area da industriale ad altra destinazione". Per Andrea Tagliaferri, candidato sostenuto da liste di sinistra, "la battaglia degli operai è un patrimonio comune, bisogna portare rispetto evitando teatrini indecenti", mentre per il candidato civico Riccardo Nucciotti "la cosa più importante è la ripresa dell’attività" e per farlo "occorre scongiurare la liquidazione" e accompagnare i lavoratori "nelle trattative ma anche loro devo fare la loro parte".