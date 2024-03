"Campagna elettorale a Borgo San Lorenzo: Becchi promuove incontri per una nuova storia"

Al via la campagna elettorale a Borgo San Lorenzo. Al momento di candidati a sindaco sono Carlo Bedeschi per Fratelli d’Italia (nel silenzio di Forza Italia e Lega) e Cristina Becchi per il centrosinistra. Ed è Becchi a promuovere 8 incontri a tema "per costruire insieme una nuova storia per Borgo San Lorenzo. Saranno i borghigiani – dice Becchi - i protagonisti di questi incontri, volti al confronto, al dialogo e alla raccolta di idee, per costruire un progetto concreto e condiviso". Primo appuntamento martedì 19 marzo alle 21 nella saletta comunale in via Giotto: si parlerà di impianti sportivi.