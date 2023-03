Camminata, pedalata e prove di make-up Organizza tutto il Comune

Proseguono gli appuntamenti organizzati dal Comune di Signa per la “Giornata internazionale dei diritti della donna“. Per tutto marzo e i primi giorni di aprile il programma prevede passeggiate, poesie recitate e altro ancora. Sabato 18 (ore 9.15) camminata dal titolo "Alla scoperta del centro storico" e alle 9.30 partenza della "Pedalata Rosa" dal parco dei Renai con arrivo alle Cascine; martedì 21 (ore 21), nella SalaBlu, prove di make-up e consigli per la cura della pelle con Orixia; sabato 25 un’altra camminata alla scoperta della piana di Lecore con percorso ad anello di 8 km tra il borgo di Castelletti e Poggio a Caiano.