Camminata notturna in silenzio per la pace: "Venite senza bandiere e vestiti di bianco"

Insieme, in silenzio, nella notte. Dal buio alla luce per vedere l’alba di un nuovo giorno in cui splenda la pace. In estrema sintesi, il senso dell’iniziativa che inizia sabato sera alle 21,30 alla Comunità delle Piagge e si conclude alle 6 e mezzo di domenica, giornata mondiale della pace, sul sagrato di San Miniato al Monte, è tutto qui. L’idea della Camminata per la quale ci si aspettano fino a 500 persone, nasce a luglio e vede protagonisti le comunità cattoliche, ortodosse, protestanti, ebraiche, musulmane, Baha’i e alcune fondazioni laiche di Firenze.

Fra i partecipanti, convinti, l’arcivescovo Gherardo Gambelli, che sarà del gruppo almeno fino alla sosta delle 2 in piazza San Giovanni, ma non è escluso che concluda il cammino. "Parliamo di Camminata e non di Marcia - hanno spiegato i portavoce Chiara Lombardo e Stefano Zecchi (nella foto) alla conferenza stampa ospitata dall’Ordine dei giornalisti con i saluti del presidente Giampaolo Marchini - proprio per usare parole nuove in un mondo che si esprime con un linguaggio militare, usando espressioni tipo guerra inevitabile, riarmo necessario. È un’iniziativa che nasce dal basso e come tale non ha e non deve avere bandiere. Invitiamo tutti a partecipare senza simboli di partito, indossando qualcosa di bianco".

È un gesto semplice ma radicale: camminare insieme, di notte, in silenzio, per la pace. Oggi, nel mondo, ci sono oltre 63 conflitti, alcuni dimenticati e altri sotto i riflettori, tutti ugualmente spietati nell’uccidere bambini, donne, persone anziane. Questa camminata è nata da molti incontri di donne e uomini di fedi diverse, tutti concordi nel chiedere la pace. "Abbiamo scelto una camminata nel silenzio perché di fronte agli orrori della guerra le parole spesso non sono sufficienti. Abbiamo scelto la notte perché è di notte che le città vengono bombardate. - aggiungono Lombardo e Zecchi - Lungo il percorso, di circa 15 chilometri, sono previste alcune soste dove verranno proposte riflessioni: momenti di ascolto, meditazione, lettura, musica o semplice silenzio, per ricordarci che la pace si costruisce nella profondità del cuore e della mente, e non nel rumore. Proponiamo, per domani, venerdì, un tempo di digiuno e di riflessione come segno di solidarietà e di vicinanza. Invitiamo ogni donna e ogni uomo di buona volontà a unirsi a noi, la notte di sabato, anche solo per un tratto del cammino. L’alba che attenderemo insieme è di tutta l’umanità".

Duccio Moschella