Una camminata alle Cascine per promuovere gli stili di vita salutari

Firenze, 23 ottobre 2023 – Una camminata al parco delle Cascine per ribadire l’importanza di seguire corretti stili di vita. Attività fisica e sana alimentazione sono infatti l’arma più importante per prevenire l’insorgenza di malattie croniche, come il diabete tipo 2 e l'obesità. Questo è l’obiettivo di ‘Prevenzione in Cammino’, l’iniziativa sportiva promossa dall’Associazione Medici Diabetologi con il patrocinio del Comune di Firenze e in collaborazione con Lions, in programma domenica 5 novembre alle 9 alle Cascine.

Un percorso di 3 chilometri in occasione dell’apertura del XXIV Congresso Nazionale AMD che si svolgerà nel capoluogo toscano fino a mercoledì 8 novembre. ‘Prevenzione in Cammino’ è stata presentata da Cosimo Guccione, assessore allo Sport del Comune di Firenze e da Graziano Di Cianni, presidente nazionale AMD. Alla camminata nel parco fiorentini sono invitati tutti i cittadini, oltre ai 1500 medici diabetologi presenti in città per il congresso.

“Questa iniziativa – ha detto Guccione, – offre un’occasione in più ai fiorentini di prevenzione delle patologie. Attività fisica e semplice camminare rappresentano una terapia efficace per combattere il diabete. Il camminare è un gesto naturale che ha la potenzialità di innescare un ciclo virtuoso per un nuovo stile di vita che renda marginale l’uso dell’auto e contribuisca allo sviluppo sostenibile”.

“Siamo molto orgogliosi del sostegno ricevuto dal Comune di Firenze per la realizzazione di questa importante iniziativa di sensibilizzazione e informazione alla cittadinanza sull’importanza che l’adozione di corretti stili di vita ha per la salute, quale arma di prevenzione contro malattie complesse come il diabete tipo 2 e l’obesità”, commenta Graziano Di Cianni. E ancora: “Si tratta di due malattie figlie dei nostri tempi e rispetto alle quali è urgente intervenire, anche attraverso iniziative di prevenzione, dal momento che l’età di insorgenza delle stesse è sempre più bassa: è quindi essenziale che anche famiglie e genitori comprendano l’importanza di guidare i propri figli verso stili di vita salutari caratterizzati da due pilastri: attività motoria regolare e alimentazione adeguata. Non è mai troppo tardi per iniziare a "muoversi"”.

La partecipazione alla camminata è libera e gratuita.