Cammelli a Barbiana. Spettacolo all’Aurora

Martedì alle 21,15 al Teatro Aurora di Scandicci c’è lo spettacolo "Cammelli a Barbiana – Don Lorenzo Milani e la sua scuola" di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia. Lo spettacolo è organizzato dal Consiglio Regionale della Regione Toscana nell’ambito del programma "I care, la Toscana dei valori umani e della lotta alle diseguaglianze a 100 anni dalla nascita di Don Milani" per la Festa della Toscana 2023. Un’occasione per ‘ripassare’ i valori del priore di Barbiana in un momento di grande crisi per il sistema educativo locale e nazionale. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria, chiamando il Teatro Aurora nei giorni di venerdì e lunedì dalle 9 alle 12 al 3314363218.