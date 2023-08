Camion trancia linea telefonica a Firenze, Misericordia isolata

Tre giorni senza linea telefonica a causa di un guasto. È quanto è accaduto alla Misericordia di Rifredi: un malfunzionamento, si è scoperto ieri, dovuto a cavi accidentalmente tranciati da una ditta che stava operando a un cantiere e che ha mandato nel caos l’importante presidio sociosanitario cui fa capo tutto il quartiere 5, con pazienti che non sapevano come contattare gli ambulatori e persone nel dolore e l’emergenza del lutto che non riuscivano a chiamare le pompe funebri.

"L’unico numero che funziona è quello del 118, perché è una linea diversa – spiegava ieri il governatore Piero Tacconi (nella foto), facendo appello a una veloce risoluzione –. Per tutti gli altri servizi che forniamo in questo quartiere – che conta centomila abitanti, praticamente una città – siamo isolati".

Con gli utenti privati Telecom ha 72 ore per intervenire, ma considerando la peculiarità dell’associazione, ha fatto appello Tacconi "ci devono considerare come una struttura di interesse pubblico".

Un’emergenza locale della quale la venerabile arciconfraternita ha allertato anche il viceprefetto Di Agosta, che ha contribuito a risolvere la situazione: "È stato gentilissimo e si è subito attivato" dice il governatore. Nonostante le iniziali difficoltà a ricevere una risposta sui tempi di riattivazione, il viceprefetto ha avuto ieri garanzia da Telecom che nel corso della giornata sarebbe stato riparato il guasto.

E così è stato: "Tutto ha ripreso a funzionare regolarmente alle 15, c’è stato un summit tra i tecnici della Telecom e la ditta che segue il Ced, il problema è stato individuato e risolto: la Telecom non aveva colpe nella causa del guasto", ha confermato ieri pomeriggio il governatore. La disavventura adesso si è conclusa e i cittadini potranno ricominciare a telefonare e contattare l’arciconfraternita senza problemi.

Carlo Casini