Camion sulla Sp34 per i lavori sull’A1. Vallina: notte di caos

Ennesima nottata difficile per i residenti della frazione di Vallina, come avviene ogni volta che è interrotta la circolazione nel tratto dell’A1 tra Incisa e Firenze sud. Tutti i mezzi pesanti vengono deviati sulla SP34, non potendo passare per la direttrice di San Donato. Ma stavolta il traffico già rumoroso sotto le case in un punto particolarmente stretto, è stato aggravato da un concerto di clacson di tir. Dalle 2 di notte, a causa di un problema tecnico di un mezzo più a ridosso del capoluogo, si è creato un serpentone di camion lungo chilometri. Qualcuno ha iniziato a suonare spazientito; altri lo hanno seguito. E i residenti hanno trascorso la notte in bianco. "Non bastavano i passaggi a tutta velocità con finestre e letti che tremano, ora si mettono anche a suonare", dicono spazientiti. Interviene anche il sindaco Pignotti annunciando: "È già convocato in Prefettura un incontro anche con Autostrade, Anas e Città Metropolitana. In caso di chiusura Autostrade, il nostro Comune non può subire i disagi. Va quindi trovata una soluzione diversa".

Manuela Plastina