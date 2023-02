Camion ribaltato sul Ponte alla Vittoria: corsie riaperte, resta chiuso il marciapiede

Firenze, 28 febbraio 2023 – “Terminate stanotte le operazioni sul Ponte della Vittoria a seguito dell'incidente di ieri (27 febbraio). Riaperte entrambe le corsie in direzione piazza Gaddi, resta chiuso il marciapiede”. Così in un tweet l’assessore alla mobilità del Comune, Stefano Giorgetti. Le operazioni per ripristinare la viabilità e ‘liberare’ il mezzo pesante, si sono protratte fino a tarda sera quando finalmente in città il traffico è stato ripristinato su due corsie. Una giornata difficile per Firenze quella di ieri, proprio a causa di questo incidente nel quale, fortunatamente, non si sono registrati feriti.

Il mezzo pesante carico di materiale edile è rimasto in bilico intraversandosi sul Ponte alla Vittoria, direzione Isolotto, e rischiando di finire in Arno. Conducente miracolosamente illeso. Ma per il traffico è stata una giornata da dimenticare.