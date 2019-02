Firenze, 25 febbraio 2019 - Sono sei, in diminuzione, i chilometri di coda sull' A1 Milano-Napoli tra Calenzano e il bivio con la A1 Direttissima (in direzione di Bologna) per l'incendio di un camion che aveva preso fuoco all'altezza del km 269 intorno alle 4,30.

Sul luogo dell'incidente si transita sulla sola corsia di sorpasso. In alternativa per i soli veicoli leggeri, Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Calenzano, e rientrare in Autostrada a Barberino dopo aver percorso la Strada Militare 8 Barberinese. Sul luogo dell'evento sono presenti tutti i mezzi di soccorso ed il personale di Autostrade per l'Italia