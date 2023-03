Camion incastrato nel sottopasso La segnaletica ad hoc non basta

Torna, come accade periodicamente, il problema dei camion incastrati nel sottopasso ferroviario della Costa, a Signa. L’ultimo episodio, segnalato al nostro giornale da alcuni cittadini della zona, risale alla notte fra lunedì e martedì, quando un furgone ha tentato di passare nonostante l’altezza superiore al limite, restando bloccato e paralizzando il traffico.

Il problema non è nuovo: il sottopasso non può essere attraversato da mezzi di altezza superiore a 3.30 metri, ma molti camionisti, ingannati dal navigatore o poco attenti alla segnaletica, tentano comunque di superarlo. Negli anni, per ovviare al problema, sono stati presi vari provvedimenti, dal potenziamento dei cartelli alla collocazione di una barriera con ostacoli mobili in via dello Stadio: se il camion tocca le catene (pur potendo comunque passare) sa che non potrà superare il sottopasso. Infine, è stata riorganizzata la viabilità, con la deviazione dei veicoli (diretti verso il centro di Signa) in via Gramsci, in modo da facilitare eventuali inversioni di marcia. Nonostante tutto però, il problema si ripete. "Rispetto al passato – spiega il comandante della polizia municipale Fabio Caciolli – il fenomeno si registra più raramente. Un tempo, il blocco della viabilità per i mezzi incastrati nel sottopasso era all’ordine del giorno; adesso registriamo solo casi sporadici. Questo perché la segnaletica è stata molto potenziata e il nuovo assetto della viabilità aiuta chi sbaglia. Resta una percentuale d’errore da parte di chi non presta attenzione alla segnaletica stradale oppure si lascia guidare in modo distratto dal navigatore". il Comune sta portando avanti la riorganizzazione della viabilità nella zona della Costa. Il progetto prevede di realizzare, entro il 2026, un nuovo sottopasso ferroviario, che permetterà di collegare il vecchio ponte con il parcheggio ferroviario e con via Arte della Paglia, con tutta via Roma a senso unico. L’altezza del nuovo sottopasso dovrebbe però restare invariata, per impedire che i mezzi pesanti aumentino.

Lisa Ciardi