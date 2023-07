Camion in avaria sull’autostrada A1. Mezzo rimosso

Firenze, 11 luglio 2023 – Camion in avaria sull’autostrada A1, rallentamenti e code hanno interessato il tratto nei pressi di Firenze Impruneta (chilometro 283 in direzione Bologna) questa mattina, 11 luglio. Subito iniziate le manovre per rimuovere il mezzo che ha costretto per breve tempo la circolazione a una corsia con conseguenti code fino a sei chilometri. Il mezzo è stato poi rimosso, intorno alle 8.30.

Sul luogo dell'evento, riferisce Autostrade per l'Italia, sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.