Camerieri di sala e lavapiatti. Disponibilità nei festivi

Il Mercato Centrale di Firenze cerca camerieri di sala, lavapiatti, addetti al marketing. Tra i requisiti richiesti flessibilità, propensione a lavorare in squadra, flessibilità e disponibilità a lavorare su turni e anche dei giorni festivi. Il Mercato Centrale è un luogo fatto di persone che hanno un progetto, dove poter fare, partecipare, crescere. "Una squadra sempre in fermento - sottolinea lo staff -, perché siamo i primi ad essere appassionati di quello che facciamo. Cerchiamo sempre persone autentiche e non omologate, con spirito d’iniziativa e che sappiano lavorare in team, che usino la testa ma anche il cuore". Per controllare le posizioni aperte e in costante aggiornamento si può visitare il sito https://www.mercatocentrale.it/lavora-con-noi/. Tramite l’apposita sezione "Lavora con noi" si potrà mandare il curriculum vitae.