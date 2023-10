Ragazza sfregiata, nuove accuse all’ex. A processo anche per maltrattamenti

Prato, 31 ottobre 2023 – C’è un ulteriore guaio giudiziario per Emiliano Laurini, il culturista e buttafuori, originario di Scandicci, 42 anni, accusato di sfregio, lesioni e rapina nei confronti dell’ex fidanzata Martina Mucci, cameriera dell’Hop en’ Drop di Prato, 32 anni, pestata a sangue la notte del 21 febbraio mentre rientrava a casa dal lavoro. La Procura di Prato ha chiesto il processo immediato anche per l’accusa di maltrattamenti nei confronti della ragazza. Un capo di imputazione che si va ad aggiungere agli altri tre.

La giovane, dopo il violento pestaggio subito, ha sporto denuncia anche per i maltrattamenti subiti prima dell’aggressione. Il pm Valentina Cosci ha interrogato l’uomo in carcere (si è avvalso della facoltà di non rispondere) e poi ha chiesto il rito immediato. Stesso rito chiesto per gli altri capi di imputazione e per gli altri due indagati, Kevin Mingoia, diciannovenne di Scandicci difeso dagli avvocati Bertei e Mattei, ritenuto l’esecutore materiale del pestaggio insieme a un minorenne, e per Mattia Schinninà, ventenne residente a Scandicci difeso dall’avvocato Savarese, che avrebbe partecipato alla fase preparatoria del delitto.

I tre sono in carcere dall’aprile scorso. Essendo detenuti, la Procura ha potuto chiedere il rito immediato per i fatti riferiti al solo pestaggio. Solo Laurini, difeso dall’avvocato Bellezza, dovrà rispondere di un capo di imputazione in più – i maltrattamenti subiti dalla ragazza quando i due stavano ancora insieme – che complica ancora di più la situazione dell’uomo. I legali dei tre arrestati hanno chiesto il rito abbreviato (che permetterà di ottenere lo sconto di un terzo della pena). Si attende che il gip fissi l’udienza. La Procura deve ancora decidere sulle posizioni degli altri due indagati, l’attuale fidanzata di Laurini e un amico , di origini marocchine, sospettati di aver preso parte alla fase preparatoria del delitto. Per quanto riguarda il minorenne, che ha partecipato alla spedizione punitiva insieme al Mingoia, procede la Procura dei Minori.

Secondo quanto accertato dall’inchiesta, Laurini avrebbe pagato (400 euro ciascuno) Mingoia e il sedicenne per picchiare e tagliare una ciocca di capelli a Martina Mucci. I due attesero la donna fuori dal portone di casa mentre stava rientrando dal lavoro. Una volta di fronte a casa Martina venne spinta dentro l’androne del palazzo e picchiata a sangue dai due che la ferirono con i rasoi con cui hanno provato a tagliarle i capelli. Tutti devono rispondere di sfregio permanente del viso, reato che prevede pene molto severe, da 8 a 14 anni.