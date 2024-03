’Cambiamo insieme’. La lista di Margheri saluta la politica

"Cambiamo insieme", la lista civica fondata da Luca Margheri, presente in Consiglio comunale dal 2014, non sarà ai nastri di partenza della prossima tornata elettorale comunale a Borgo San Lorenzo. Lo annuncia lo stesso Margheri, che congedandosi ricorda "cosa è stato fatto dietro a questo piccolo simbolo: tantissimo lavoro di squadra, riunioni, nottate, discussioni anche accese, molteplici mozioni e interrogazioni per le tantissime sollecitazioni dei cittadini". Margheri rivendica di aver svolto il proprio ruolo di consigliere di opposizione, in modo "mai becero, come spesso purtroppo oggi avviene". Lamenta il fatto che "chi ci ha amministrato spesso non ci ha ascoltato perdurando negli errori. Spero che ciò sia di insegnamento per l’amministrazione futura". Margheri conclude: "Ma la politica ha anche un risvolto di accuse, veleni, polemiche, personalismi e interessi. Dopo dieci anni questo lato della politica mi pesa eccessivamente, non mi piace più. Tolgo il disturbo. Mi dedicherò a opere di carità".