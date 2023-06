Calenzano Solidale, oggi nuovo incontro per parlare di dissesto idrogeologico

Sarà dedicato al tema "Dissesto idrogeologico in Appennino e nelle pianure", con particolare riferimento alle recenti alluvioni in Emilia Romagna, l’incontro in programma oggi alle 18 alla Casa del popolo di Calenzano in via Puccini nell’ambito dell’iniziativa "Calenzano Solidale" in corso fino a domani. Durante l’iniziativa, a cura di Alterpiana e Orto Collettivo APS, saranno presentate alcune esperienze in atto e proposte tra l’altro di associazioni, abitanti di territori montani, realtà di nuovi contadini che stanno operando per ribaltare la distruzione degli ecosistemi data anche dalla pesante urbanizzazione dei terreni agricoli e dall’abbandono dei territori montani.