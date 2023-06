Calenzano, slitta la scadenza per il progetto di edilizia pubblica

Il Comune di Calenzano non potrà rispettare la scadenza del 30 giugno per la presentazione del progetto di fattibilità per la realizzazione, con un contributo di oltre 10 milioni di euro da fondi Pnrr, di condomini di edilizia residenziale pubblica nell’area verde tra via Faggi e via Pertini. L’annuncio è arrivato in consiglio comunale dal sindaco Riccardo Prestini in risposta a un’interrogazione del capogruppo della Lega Daniele Baratti: "Il progetto di fattibilità, già in forma avanzata e pronto per essere messo a gara è sottoposto a Conferenza dei Servizi che ha preso il via a inizio giugno e che avrebbe dovuto concludersi entro il 20 giugno. Si è manifestata però la necessità di un supplemento di indagine per alcuni pareri che deve emettere Arpat e che dovrebbero essere presentati entro la prima metà di luglio. La Conferenza dei Servizi è stata sospesa e sarà ripresa quando questi contributi arriveranno. Quindi abbiamo dovuto sforare la scadenza del 30 giugno ma rientriamo ancora nel termine ultimo del 12 ottobre". L’intervento potrà prendere il via a inizio 2024 e dovrà concludersi entro il 31 marzo 2026. I costi rispetto alle previsioni iniziali sono lievitati del 20%.

S.N.