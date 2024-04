Calenzano si tinge di verde. Ben 722 alberi in più in cinque anni

Un ‘saldo positivo’ di 722 alberi rispetto al 2019. Dato confortante quello che emerge dal Bilancio arboreo, strumento che effettua il censimento del verde urbano durante il mandato amministrativo, approvato dalla giunta comunale di Calenzano. Gli ultimi cinque anni confermano la tendenza a un progressivo incremento delle aree verdi, in gran parte determinato dall’acquisizione di superfici occupate da opere di urbanizzazione, realizzate nell’ambito di comparti edificatori, o spazi verdi complementari alla nuova viabilità. Inclusa anche l’area di via Tessitori, acquisita da Autostrade Spa.

L’estensione delle aree verdi è passata da 738.305 metri quadrati agli 890.669 metri quadrati attuali, con una differenza positiva di 152.364 metri. La maggior parte è costituita da parchi (27,49%), poi giardini (21,75%), parchi storici (12,46%), verde stradale (11,26%). Le nuove piante sono state messe a dimora dal Comune oppure per conto del Comune da privati, nell’ambito di opere di urbanizzazione legate a comparti edificatori. Parte delle nuove dotazioni sono collegate alla strategia "Toscana Carbon Neutral", per la quale sono stati piantati 352 alberi con il progetto di Forestazione urbana per l’abbattimento delle emissioni climalteranti, nelle aree verdi di via Pertini, via di Prato e via dei Tessitori, che sono state dotate di impianto automatico di irrigazione.

Al bilancio con il segno più hanno influito anche i cittadini e le associazioni con 31 alberi a ora donati, tra ciliegi, platani, querce e tigli, nell’ambito del progetto "Piantiamolo".

Iniziative che, fra l’altro, avranno effetti a lungo termine: "Con i progetti riguardanti il Parco delle Carpugnane e le aree che abbiamo messo a disposizione della Città Metropolitana – sottolinea l’assessore all’Ambiente Irene Padovani - sono state messe le basi per un forte incremento del patrimonio arboreo".

S.N.