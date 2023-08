Calenzano, quota ventimila residenti non è poi così lontana...

Quota 20mila non è vicinissima ma Calenzano mantiene costante e anzi aumenta leggermente la popolazione residente. Se al 1° gennaio 2022 gli abitanti del Comune, da fonte Istat, erano 18.041 al successivo 31 dicembre risultavano una quarantina in più, 18084. Un piccolo incremento ma il saldo naturale, come avviene anche in molti altri Comuni della cintura per le culle sempre più vuote, è negativo (-82) con 112 nati e 194 morti. Molti invece gli ‘arrivi’ da altri Comuni, 625 contro 564 cancellazioni. In totale le iscrizioni all’anagrafe registrate sono state però 745 contro 620 cancellazioni. Un Comune a maggioranza ‘rosa’ se è vero che le femmine residenti al 31 dicembre scorso risultavano 9206 (9155 a inizio anno) e i maschi 8887 (contro gli 8886 del precedente 1° gennaio). Fra loro a fine 2022 anche 4 ultracentenari (due uomini e due donne), sette 99enni e cinque 98anni, negli ultimi due casi tutte donne a conferma di una maggiore longevità al femminile anche a Calenzano. Per quanto riguarda gli stranieri, al 31 dicembre scorso gli iscritti all’anagrafe erano 1421 (722 donne e 699 uomini) con un leggero incremento rispetto ai 1391 di inizio anno. Nel 2022, 13 bambini sono nati da famiglie straniere sul territorio calenzanese e si sono contati 7 decessi con un saldo naturale, in questo caso, positivo per 6 unità. Gli stranieri registrati con provenienza da un altro Comune sono stati 112 contro i 107 cancellati, anche in questo caso con un saldo migratorio interno con il segno positivo. Quaranta in totale, invece, le acquisizioni della cittadinanza italiana. Fra i gruppi stranieri più numerosi quelli dell’Albania (295), Romania (273), Marocco (93), Pakistan (41), Nigeria (40). Nel computo anche un apolide. S.N.