Calenzano, Pubblicata la graduatoria per alloggi a canone agevolato

Approvata e pubblicata sul sito internet del Comune di Calenzano la graduatoria provvisoria per la locazione di alloggi a canone agevolato che si renderanno disponibili nel periodo di un anno dalla data della sua approvazione definitiva o, comunque, fino alla data di approvazione di una nuova graduatoria. È possibile presentare opposizione contro il punteggio assegnato o la non ammissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. In totale sono 141 gli ammessi e 81 gli esclusi per diversi motivi (dall’assenza Isee ad esempio al fatto di non essere più residente, avere già la proprietà di un immobile o essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica).