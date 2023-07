Calenzano, proroga di un anno per la gestione della farmacia di Carraia

Ancora una proroga per la gestione della farmacia di Carraia. Con una ordinanza del sindaco Riccardo Prestini il comune di Calenzano ha infatti deciso di prorogare di un ulteriore anno, fino al 30 giugno 2024, l’affidamento della sede farmaceutica 4, nella piazza Unità d’Italia, a Farmapiana che gestisce le farmacie comunali di più comuni nella Piana. L’affidamento transitorio è attivo dal 2020: il provvedimento, all’epoca, era stato assunto per garantire la continuità del servizio dopo la rinuncia del gestore della farmacia, privata, che aveva optato per una sede diversa. Lo stop al servizio della farmacia, in assenza di richieste provenienti da privati, avrebbe determinato un grosso disagio per i residenti.