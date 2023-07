Calenzano nel mondo Andrea Galardini vince e incanta in Corea

Calenzano sul tetto del mondo. Almeno a livello sportivo. Nei giorni scorsi infatti, un giovanissimo calenzanese, il ventenne Andrea Galardini (in foto), portacolori del Gruppo sportivo della Polizia di Stato, ha conquistato una serie di successi al campionato mondiale di tiro a volo che si sono svolti a Changwon in Corea: un bronzo nella gara individuale di Skeet maschile, un oro in quella di Skeet a squadre e, ancora, un secondo oro in coppia con l’imprunetina Sara Bongini nel mixed team di skeet. A complimentarsi anche l’amministrazione comunale calenzanese, che si congratula "a nome dell’intera comunità di Calenzano per questi importantissimi traguardi".