Ricordando don Milani, Messa in San Donato

Firenze, 21 giugno 2023 – La diocesi di Firenze ricorda l’anniversario della morte di don Lorenzo Milani, domenica prossima, 25 giugno, con un incontro e una Messa a San Donato a Calenzano, prima parrocchia dove don Milani prestò servizio, subito dopo l’ordinazione sacerdotale.

Alle 17 nella sala della Compagnia Luana Ballini e Enzo Brunetti raccontano del loro viceparroco don Lorenzo; introduce il parroco di San Donato don Alfredo Amerighi. Alle 18 nella chiesa celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo, cardinale Giuseppe Betori.

È superfluo ormai parlare di riabilitazione del Priore, dopo la storica visita di Papa Francesco a Barbiana, il 20 giugno 2017, ma iniziative come questa di domenica non sono scontate, nemmeno dopo l’omaggio laico del presidente Sergio Mattarella lo scorso 27 maggio, sempre in Mugello, nell’inaugurazione delle celebrazioni del centenario. A Calenzano – si sa, ma è meglio ribadirlo di nuovo – è iniziata la vita sacerdotale di don Lorenzo. Dopo la parentesi di Montespertoli, appena ordinato prete, il giovane Milani è stato sette anni Cappellano della Pieve di San Donato. Proposto era don Daniele Pugi, anziano sacerdote che ha sempre tentato di capire Lorenzo e lo ha costantemente difeso anche se le nuove idee e iniziative come la scuola popolare o le conferenze con la partecipazione di personalità di spicco dell’epoca – stiamo parlando degli anni fra il 1947 e il 1954 – non erano sempre immediate da comprendere. In seguito però, come ricorda il sito della Fondazione don Milani, Lorenzo diceva spesso che Papa Giovanni XXIII gli ricordava il proposto.

È sempre a Calenzano, che il giovane Milani vede nell’istruzione la via principale da percorrere anche in un’ottica trascendente, non solo di riscatto sociale. Rendere i poveri padroni della parola, li rende cittadini sovrani. Una missione che don Lorenzo ha reso ragione di vita a Barbiana, luogo minuscolo diventato gigantesco almeno sotto il profilo ideale. Senza Calenzano, tuttavia, il percorso sarebbe stato diverso e senza quei sette anni da Cappellano di don Pugi forse non avremmo nemmeno il libro “Esperienze pastorali”, tanto discusso quanto letto e commentato.