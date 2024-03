Calenzano, le proposte delle donne. Sicurezza e ambiente le priorità

Ben 150 donne hanno risposto all’appello della candidata sindaco di centrosinistra Maria Arena portando, nei giorni scorsi, le loro proposte al centro espositivo St.Art. Durante la serata si sono alternati momenti di dibattito e di svago e le presenti hanno poi depositato in un’urna di vetro biglietti contenenti proposte, indicazioni, richieste e suggerimenti per il prossimo mandato amministrativo. "Abbiamo raccolto degli spunti molto interessanti - dice Arena - che saranno raccolti all’interno del programma elettorale e, un volta eletta, all’interno del piano di lavoro dell’amministrazione comunale". Tanti i temi messi sul tavolo: continuare sul lavoro della sicurezza per il territorio e per le persone ad esempio; recuperare le aree più trascurate della città, soprattutto quelle produttive, e destinare sempre più sensibilità ai nostri spazi verdi e all’ambiente; attenzione alle persone più fragili facendo leva sull’inclusività; nuovi e moderni spazi destinati ai giovani, con un occhio di riguardo agli adolescenti. Tra le varie questioni ce n’è stata una che ha colpito l’attenzione perché ricorrente: dare continuo ascolto ai cittadini ‘uscendo’ dal palazzo.